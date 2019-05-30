0553 313 94 23

İzmit’in dört bir yanında çalışmalar sürüyor

İzmit’in dört bir yanında çalışmalar devam ediyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:52
İzmit’in dört bir yanında çalışmalar sürüyor

İzmit’in dört bir yanında çalışmalar devam ediyor.


Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Gündoğdu ve Yahya Kaptan mahallelerinde kaldırım, Yenimahalle, Turgut’ta merdiven, Bekirdere ve Karadenizliler mahallelerinde korkuluk, Kulfallı’da baskı beton, Kocatepe, Körfez ve Sekbanlı’da da parke çalışması yapıldı.


Gündoğdu Mahallesi İkizdere Caddesi’ndeki kaldırım çalışmasında 100 metrekare parke, 200 metre bordür Yahya Kaptan Mahallesi Gökkuşağı Sokak’taki çalışmada 112 metreküp beton kullanıldı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle Radar Caddesi’ndeki 30 metre uzunluğunda 2,2 metre genişliğindeki merdiven çalışmasında 20 metreküp beton,Turgut Mahallesi Nisaye Sokak’taki40 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğindeki merdiven yapımında 9 metreküp hazır beton kullanıldığını söyleyen yetkililer, “ Bekirdere Mahallesi Sezer, Bülent, Murat, Cansever, Harman sokaklardaki 333 metrelik korkuluk çalışmasında yaklaşık 5 ton, Karadenizliler Mahallesi Tahran Caddesi’ndeki 33 metrelik korkuluk çalışmasında da525 kilogram demir kullanılmıştır” dediler.


İzmit Belediyesi ekiplerinin Körfez, Kocatepe ve Sekbanlı’daki parke çalışmaları da tamamlandı.


Körfez Mahallesi Şehit Basri Sokak’taki çalışmada 100 metrekare, Kocatepe Mahallesi Barış Caddesi’ndeki yol ve kaldırım tamir işinde 100 metrekare parke, 50 metre bordür,Sekbanlı Köyündeki çalışmada 4 bin 500 metrekare parke, 1500 metre bordür, Kulfallı Köyü’ndeki 200 metrekarelik cami bahçesinin baskı beton işinde 20 metreküp hazır beton kullanıldıkları kaydedildi.


Bölge sakinleri çalışmalar için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Velilerle geleneksel iftar buluşması gerçekleştirildi
    1. Velilerle geleneksel iftar buluşması..
    2. Sigara vermeyince pompalı tüfekle..
    3. Malatya’da 6 bin 170 paket kaçak..
    4. Erzurum'da 166 Kıbrıs gazisine madalya..
    5. Yaşlı çift Ramazan Bayramı öncesi..
    6. Altının kilogramı 242 bin liraya..
    7. KPSS davası sanıklarına istenen ceza..
    8. Esenyurt’ta küçük kıza çarpıp ağır..
    9. 2010 yılında yapılan KPSS sorularının..
    10. PFDK'den Hasan Şaş'a 8 maç ceza
    11. Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
    12. Kayıp balıkçı 8 gündür aranıyor
    13. Sevgilisinin ‘ayrılalım’ demesinin..
    14. İzmit’in dört bir yanında çalışmalar..
    15. Yaşlı karı koca bayram öncesi evsiz..
    16. "Çeşme’de her misafirimiz bütçesine..
    17. Yargı Reformu Strateji Belgesi
    18. İTO Başkanı Avdagiç: "Öngörülebilir..
    19. Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan..
    20. İstanbul'da Dünya Kudüs Günü..
    21. Kayseri Şeker’den çiftçisine bayram..
    22. Damadını öldüren kayınbabaya müebbet..
    23. Ford Trucks, Avrupa’daki büyümesine..
    24. Erdoğan açıkladı! Feyzioğlu böyle mest..
    25. Voleybol Küçük Erkekler ve Kızlar..
    26. Kadının tüfekle vurulmasında 2..
    27. Putin’den çarpıcı açıklama!..
    28. TBMM’de ’Tunceli’ tartışması
    29. Rusya'nın uluslararası rezervleri 500..
    30. Cumhur İttifakı İBB Adayı Binali..
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'