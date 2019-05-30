İzmit’in dört bir yanında çalışmalar sürüyor İzmit’in dört bir yanında çalışmalar devam ediyor.

İzmit’in dört bir yanında çalışmalar devam ediyor.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Gündoğdu ve Yahya Kaptan mahallelerinde kaldırım, Yenimahalle, Turgut’ta merdiven, Bekirdere ve Karadenizliler mahallelerinde korkuluk, Kulfallı’da baskı beton, Kocatepe, Körfez ve Sekbanlı’da da parke çalışması yapıldı.

Gündoğdu Mahallesi İkizdere Caddesi’ndeki kaldırım çalışmasında 100 metrekare parke, 200 metre bordür Yahya Kaptan Mahallesi Gökkuşağı Sokak’taki çalışmada 112 metreküp beton kullanıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle Radar Caddesi’ndeki 30 metre uzunluğunda 2,2 metre genişliğindeki merdiven çalışmasında 20 metreküp beton,Turgut Mahallesi Nisaye Sokak’taki40 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğindeki merdiven yapımında 9 metreküp hazır beton kullanıldığını söyleyen yetkililer, “ Bekirdere Mahallesi Sezer, Bülent, Murat, Cansever, Harman sokaklardaki 333 metrelik korkuluk çalışmasında yaklaşık 5 ton, Karadenizliler Mahallesi Tahran Caddesi’ndeki 33 metrelik korkuluk çalışmasında da525 kilogram demir kullanılmıştır” dediler.

İzmit Belediyesi ekiplerinin Körfez, Kocatepe ve Sekbanlı’daki parke çalışmaları da tamamlandı.

Körfez Mahallesi Şehit Basri Sokak’taki çalışmada 100 metrekare, Kocatepe Mahallesi Barış Caddesi’ndeki yol ve kaldırım tamir işinde 100 metrekare parke, 50 metre bordür,Sekbanlı Köyündeki çalışmada 4 bin 500 metrekare parke, 1500 metre bordür, Kulfallı Köyü’ndeki 200 metrekarelik cami bahçesinin baskı beton işinde 20 metreküp hazır beton kullanıldıkları kaydedildi.

Bölge sakinleri çalışmalar için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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