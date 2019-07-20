İzmit’in çorba çeşmesi ilgi görmeye devam ediyor

İzmit Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine çorba çeşmesi hizmetine devam ediyor.

İzmit Belediyesi tarafından verilen çorba çeşmesi hizmeti vatandaşlardan gelen yoğun talep sebebiyle devam ettiriliyor. Hafta için her gün yaklaşık bin 500 kişiye hizmet veren çorba çeşmeleri, vatandaşlara sıcak ve lezzetli çorba imkanı sunuyor. Çorba çeşmesinde Sabri Yalım Parkı, Doğu Kışla Parkı, Bekirpaşa, Şirinevler, Alikahya, Kuruçeşme ve Kocaeli Üniversitesinde iki noktada olmak üzere toplamda 7 noktada saat 06.45-9.00 arasında mercimek ve ezogelin çorbası ücretsiz olarak dağıtılıyor.