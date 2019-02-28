İzmit Zabıta Haber Merkezi olumsuzlukları çözüyor

İzmit Belediyesi Zabıta Haber Merkezine gelen ihbarlara anında müdahale edilerek kent genelindeki olumsuzluklar kısa sürede gideriliyor.

İzmit Belediyesi Zabıta Haber Merkezine gelen her ihbara ekipler anında müdahale ediyor. Esnaf denetimleri, pazar kontrolleri, dilencilerle mücadele, kaldırım işgalleri kontrollerini sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi için de denetimlerimizi aksatmıyor. Bu kapsamda telefonla ya da bizzat yapılan ihbarları anında değerlendiren ekipler, Çukurbağ Mahallesi Yusuf Şen Sokak’taki bozulan kaldırım olduğunu tespit etti. Tespitin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kaldırımın onarımını tamamladı. Haber Merkezi ayrıca kent merkezinde tespit edilen 23 olumsuzluk hakkında ilgili birimlere aktarılıp, gerekli çalışma yapılmasına aracılık etti.