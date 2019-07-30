İzmit Yenimahalle’ye yeni merdiven İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi’nde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat sağlayabilmeleri için merdiven yapım işini gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi’nde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat sağlayabilmeleri için merdiven yapım işini gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İzmitlilerin yaşam alanlarını güzelleştirmek, güvenli yaşam alanları oluşturmak için çalışan ekipler Yenimahalle Mahallesi Radar Caddesi ile İnkılap Caddesi’nin olduğu bölgeye 65 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğinde merdiven yapımı gerçekleştirdi. Merdiven yapımında 40 metreküp beton ve 1,5 ton demir kullanılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.