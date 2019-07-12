İzmit Yapı Kontrol Müdürlüğünde kan değişimi KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi’nde görevinden ayrılan Yapı Kontrol Müdürlüğü görevinde bulunan Mehmet Öğretmen’in yerine 19 yıllık belediye çalışanı Ethem Can atandı.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi’nde görevinden ayrılan Yapı Kontrol Müdürlüğü görevinde bulunan Mehmet Öğretmen’in yerine 19 yıllık belediye çalışanı Ethem Can atandı.

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü olarak görev yapan Mehmet Öğretmen müdürlük görevinden ayrıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, görev değişikliği sebebiyle Mehmet Öğretmen’in bundan sonra çevre denetim koordinatörü olarak görev yapacağını kaydetti. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Mehmet Öğretmen’den boşalan Yapı Kontrol Müdürlüğü görevine de 19 yıldan beri belediyeci olan ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalışan inşaat mühendisi Ethem Can’ı atadı.

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