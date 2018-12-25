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İzmit Körfezi'ne gemiden palm yağı sızması

Körfez ilçesinde bir gemiden denize sızan ve donarak kıyıya ulaşan palm yağı kütlelerini temizleme çalışması büyük oranda tamamlandı

25 Aralık 2018 Salı 14:47
İzmit Körfezi'ne gemiden palm yağı sızması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda, gemiden denize sızan ve donarak kıyıya ulaşan palm yağı kütlelerini temizleme çalışmalarında sona gelindi.

Kirazlıyalı'da bir limanda önceki gün gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı nedeniyle deniz yüzeyinde donan yağ kütlelerinin temizlenmesi için Liman Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde başlatılan çalışmada, palm yağının yayılmaması için kıyıya yakın bölgede denize bariyer çekildi.

Bariyerle çevrili bölgede deniz süpürgesiyle gerçekleştirilen çalışmalarda palm yağı kütleleri büyük oranda temizlendi.

Deniz yüzeyindeki yağ kütlelerini kepçeyle toplayan ekipler, bariyerli bölgeyi palm yağından arındırdı.

Zodyak botla bariyerli bölgenin dışında kalan alanda tarama faaliyeti yürüten ekipler, kıyıda başlattığı yağ kütlelerini temizlik çalışmasını da büyük oranda tamamladı.

Liman çevresindeki kirliliği gören vatandaşların haber vermesi üzerine dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, limanda palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı nedeniyle deniz yüzeyinin kirlendiği tespit edilmiş, kirliliğe neden olduğu gerekçesiyle Singapur bandıralı gemiye 400 bin lira ceza kesilmişti.

Çevrenin korunmasına yönelik kanunun yürürlüğe girmesiyle kirliliğe neden olan Singapur bandıralı gemiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca verilen para cezası 1 milyon 266 bin liraya yükseltilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:47
  1. Deniz kirliliği
  2. İzmit Körfezi
  3. palm yağı
  4. Temizlik çalışmaları

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