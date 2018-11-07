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İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü! Kaymakam açıkladı

İzmit Körfezi'nde bir gemiden sızan fuel oil ve sintine atığı yüzünden sahil şeridinde yoğun kirlilik oluştu. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunlar sürekli oluyor. Onun için daha ciddi tedbirlerin alınması lazım. Gemicilerin de bilinçli olması lazım. Bunlar çok hoş hadiseler değil" dedi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:45
İzmit Körfezi'nde korkutan görüntü! Kaymakam açıkladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 gün önce bir gemiden sızdığı tahmin edilen fuel oil ve sintine atığı, sahil kıyısında kirliliğe neden oldu.

Gemiden sızan sintine atığı ve fuel oil, İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olduİzmit Körfezi'nde Darıca ilçesi Yalı Mahallesi sahilinde 2 gün önce, görülen kıyı kirliliği ihbarı üzerine Kocaeli İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye giden ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemede deniz yüzeyinde kirliliğe neden olan maddenin fuel oil ve sintine atığı olduğunu belirledi. Temizlik çalışmaları kapsamında deniz yüzeyine sıvı emici ve yayılmayı engelleyici bariyerler çekildi. Denizden alınan numuneler laboratuvara gönderilerek, atığın hangi gemiden sızdığının tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaymakam açıklama yaptı

Denizdeki kirlilik ile ilgili açıklama yapan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, "Burası 3-4 gün önce çok temiz bir yerdi. Sahil tamamen ikinci bir boğaz dediğimiz Darıca'nın sahili burası. Gemiler çok yaygın ve körfezdeki bu trafikten dolayı da hangi geminin ne zaman atık bırakacağını bilemiyoruz. Böyle bazı günler bunlar oluyor. Çevre Müdürlüğümüzle beraber atıkları emici malzemelerle bir mücadele içerisindeyiz. Şu ana kadar da iyi bir sonuç alındı. Tabi bunlar sürekli oluyor. Onun için daha ciddi tedbirlerin alınması, tamamen sahada ve körfezde olması lazım. Gemicilerin de bilinçli olması lazım. Bunlar çok hoş hadiseler değil. Vatandaşın bir hafta önce denize girdiği yerin, şu anda temizlenmesiyle ilgili büyük bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Onu da belli bir ölçüde sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 16:45
  1. Kocaeli
  2. İzmit Körfezi
  3. yakıt sızıntısı
  4. deniz kirliliği
  5. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman
  6. açıklama

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