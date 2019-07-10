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İzmit-Kandıra yolunda kaza: 3’ü çocuk 6 yaralı

İzmit-Kandıra yolunda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:41
İzmit-Kandıra yolunda kaza: 3’ü çocuk 6 yaralı

İzmit-Kandıra yolunda hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Kaza 12.00 sıralarında İzmit-Kandıra yolu Kandıra Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Başak Y. idaresindeki 41 TB 838 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Servet D. kontrolündeki 41 AH 121 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar yol kenarında yağmur suyu kanalına savrulurken araçlarda bulunan Başak Y. ile yanında bulunan Aynur Y., Samet D., küçük yaştaki E.D., Y.D. ve A.D. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğin aksadığı yolda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçların çekilmesi sonrası İzmit-Kandıra yolunda trafik normale dönerken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:41
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