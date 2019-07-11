İzmit encümeni haftalık toplantısını yaptı

İzmit Belediyesi Encümeni haftalık toplantısını belediye başkan yardımcısı Nurettin Bulut başkanlığında gerçekleştirdi.

Gerçekleşen Encümen toplantısında 2 kaçak yapının imar barışından faydalanması ile cezaları iptal edilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bütçesinden 3 milyon lira yeni kurulan Spor İşleri Müdürlüğü’nün bütçesine aktarma yapılması kabul edildi. İzmit Belediye Encümeni’nde Yenidoğan Mahallesi 4868 Ada 5 ve 6 nolu parsel ile 4869 ada 16 parsel nolu taşınmazlar üzerine kat karşılığı yapılan konut-sosyal tesis ve ticari alanların bulunduğu ikinci etaptaki 64 adet taşınmazın Bektaş İnşaat adlı firmaya tapu devri yapılması kararı kabul edildi.

Öte yandan, Belediye encümene toplantısında Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi no 81 adresinde Ömer Yayla tarafından yapılan kaçak inşaatın para cezası ve yıkım kararları yapı kayıt belgesi alındığı için iptal edilerek para cezası ve mühür işlemi kaldırıldı. Körfez Mahallesi 1879 ada 12 nolu parselde Süleyman Budak tarafından yapılan kaçak inşaat, vatandaşın imar barışından istifade etmesiyle para cezası ve yıkım kararları da işlemden kaldırıldı.