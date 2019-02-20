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İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’na yeni sponsor

Kocaeli’de faaliyet gösteren bir çelik fabrikası İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’na sponsor oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:46
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’na yeni sponsor

Kocaeli’de faaliyet gösteren bir çelik fabrikası İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’na sponsor oldu.



Süper Lig’de Kocaeli’yi temsil eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’na ilde bulunan firmalar destek vermeye devam ediyor. Koocaeli’de paslanmaz çelik üretimi alanında faaliyet gösteren Posco Assan, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’na sponsor oldu. Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor’un yapılan sponsorluk anlaşması ile güçlendiğini söyleyen İzmit Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, ekonomik desteklerin çok önemli olduğunu dile getirdi.



Sponsorluk anlaşması ile ilgili bilgiler veren İzmit Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, “İzmit Belediyespor olarak kentimizi en üst seviyede temsil ediyoruz. Şehrimizin takımının Süper Lig’de yer alması hepimiz için büyük gurur. Kocaeli halkının, basketbol severlerin desteği çok büyük. Kulüplerimizin başarılar kazanmasında takımımıza ekonomik destek sağlayan kurum ve kuruluşların önemi yadsınamaz. Kulübümüze destek olan tüm sponsorlarımız gibi, firmamızın da kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.



Sponsor firma adına açıklama yapan CEO Don Ho Bahn ise Kocaeli’yi Süper Lig’de en güzel şekilde temsil eden İzmit Belediyespor’a destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şirket olarak kadın istihdamı ile ilgili önemli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Çalışanlarımızın sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için projeler üretiyoruz. Bununla birlikte başarılı öğrencilere sağladığımız burs olanakları ve bölgemizde gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile kentimize katkıda bulunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:46
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