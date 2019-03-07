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İzmit Belediyesi’nin oyun terapisi ilgi görüyor

İzmit Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortak çalışması olan Aile Rehberlik Merkezi yeni yöntemlerle ailelere rehberlik yapmaya devam ediyor.

07 Mart 2019 Perşembe 12:31
İzmit Belediyesi’nin oyun terapisi ilgi görüyor

İzmit Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortak çalışması olan Aile Rehberlik Merkezi yeni yöntemlerle ailelere rehberlik yapmaya devam ediyor.


Cephanelik Mesire Alanı Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ içerisinde hizmet veren birimde başlatılan yeni uygulama ile ailelerle oyun terapisi yöntemiyle görüşmeler gerçekleştiriliyor.Psikolog Seyhan Türkmen’in “yetişkinler için danışmanlık ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur” şeklinde ifade ettiği terapi yöntemiyle aileler çocukları konusunda bilinçlendiriliyor.


Terapi yöntemiyle ilgili bilgiler sunan Psikolog Seyhan Türkmen, “Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Oyun terapisi oyunla çocuğun kendini ifade edilmesi için doğal ortamda bulunması temeline dayanır” dedi.


İzmit Belediyesi yetkilileri de “Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilen bu hizmet randevu yöntemiyle verilmektedir.Oyun terapisi hizmetini almak isteyen vatandaşlarımız 0 262 318 00 00 nolu numaradan randevu alabilirler “ diye konuştular.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:31
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