İzmit Belediyesi’nin ihtiyaçlarını İZMEK karşılayacak

İZMEK’in yılsonu sergi ve belge dağıtım törenlerine katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Gerekli sistemi kurduktan sonra belediyemizin ihtiyacı olan kıyafetler İZMEK’lerimizde dikilecek” dedi.

İzmit Meslek Edindirme Kursları’nda (İZMEK) yılsonu sergi ve belge dağıtımları devam ediyor. Erenler, Hacıhızır, Necati Gençoğlu, Topçular, Erenler, Cedit, Alikahya’da açılan İZMEK kurslarında eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle belgeleri verildi. Necati Gençoğlu Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte el nakışı, kırkyama, ev tekstili, örgü şiş, iğne oyası, ahşap ve giyim kurslarını 357, Alikahya Kültür Merkezi’nde de ahşap boyama,el nakışı, ev tekstili, giyim, yağlı boya resim ve iğne oyası kurslarını da bitiren 336 kursiyere belgeleri verildi, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan sergiler düzenlendi. Yılsonu sergi ve belge dağıtım törenlerine katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Gerekli sistemi kurduktan sonra belediyemizin ihtiyacı olan kıyafetler İZMEK’lerimizde dikilecek. Böylelikle hem belediyemiz, hem de kursiyerlerimiz kazanacak” dedi.

Yılsonu sergi açılış ve belge dağıtım etkinliklerinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İZMEK’ler sadece senede bir kere el emeklerimizin, ürünlerimizin sergilendiği bir alan olmamalı. Kadınlarımızın hayatın içinde daha fazla sosyalleşmesi, daha fazla var olması, daha fazla iş alanlarının içinde olması çok önemli.Bu işi büyütmeli, aktif hale getirmeliyiz, bu işi ekonomiye katkı verecek bir hale getirmeliyiz. Kadınların ayakları üzerine daha sağlam basabilmeleri için onlara ekonomik gelir elde etmelerini sağlayacak hale getirmek zorundayız. Önümüzdeki süreçte, mutlaka İZMEK’te revize yapacağız ve daha pratik hale getireceğiz. İZMEK’lerimizi uluslararası fuarlara açmalıyız. İstersek yapabiliriz. Her şey hayal ederek başlar, çalışarak devam eder ve dayanışmayla da çok daha büyük hale gelir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi ve sergilerin açılışı yapıldı.