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İzmit Belediyesi’ne yeni kültür müdürü atandı

İzmit Belediyesi’nde Kültür Müdürlüğüne Dilek Alp atandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:57
İzmit Belediyesi’ne yeni kültür müdürü atandı

İzmit Belediyesi’nde Kültür Müdürlüğüne Dilek Alp atandı.


İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü görevine Gölcük Belediyesi’nden Dilek Alp getirildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kültür müdürlüğü görevine getirilen Alp’in önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı kaydedildi.


Dilek Alp kimdir?


1967 Beykoz, İstanbul doğumludur. Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı (1989), ABD Stratford Üniversitesi İşletme Mühendisliği (2005), ABD Santa Clara Üniversitesi Dünya Kadın Liderler Bölümü (2008), ABD Harvard Üniversitesi Lobicilik ve Strateji Bölümü (2012) ve İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm Bölümünde (2016) eğitim almıştır.


Birleşmiş Milletlerde Kadın Kapasite Geliştirme uzmanı, Kadın İstihdam Saha Eğitimcisi, Güney Afrika Saha Sorumlusu, İlkel Kabileler Raportörü, İnsan Hakları Gözlemcisi olarak çalışmaktadır. Halen gönüllü eğitmendir.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Daire Başkanlığı’nda (1990) Vadiler Proje Koordinatörü, Richard Murray Architect Assocs. Co.’da (1992) Mimar, ABD Beyaz Saray’da (2012) Kültürel Miras Uzmanı, Gölcük Belediyesi’nde Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde, Basın Yayın Müdürlüğü’nde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde, Kültür İşleri Müdürlüğü’nde Gölcük Sanat Galerisi Kurucusu ve Sorumlusu, Tarihi Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı Sorumlusu, Uluslararası Şenlik ve Sempozyumlar Koordinatörü, Somut Olmayan Kültürel Miras Uzmanı, Kırsal Kadın Projeleri ve Yerel Marka Geliştirme Sorumlusu olarak çalışmıştır. (1999’dan itibaren günümüze)


Ulusal ve uluslarası dergilere düzenli makale yazmaktadır. İyi derecede İngilizce, orta derecede Osmanlıca ve İspanyolca bilmektedir.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:57
  1. kültür
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