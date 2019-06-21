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İzmit Belediyesinden telefon dolandırıcılığı uyarısı

İzmit Belediyesi tarafından vatandaşların telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 11:33
İzmit Belediyesinden telefon dolandırıcılığı uyarısı

İzmit Belediyesi tarafından vatandaşların telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.


Son günlerde yardım gerekçesiyle bazı kişi ya da kişilerce, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Belediye Başkan Yardımcılarının adını kullanarak telefon ile maddi destek istendiği tespit edildi.


Son olarak kendisini İzmit Belediye Başkan yardımcısı Nurettin Bulut olarak tanıtan şahıs, aradığı vatandaşları, “157 çocuğumuzu giyindirdik, son olarak 54 kızımız kaldı. Bunları da Pişman çocuk firması adına giydirelim dedik. Belediyemiz olarak sizden böyle bir talebimiz ve ricamız olacak” şeklinde konuşarak insanları dolandırmaya çalıştığı belirlendi. Dolandırılmaya çalışılan bir vatandaş ise bu anları kameraya alarak yapılan dolandırıcılığı tespit etti.


İzmit belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, “Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyelerimiz ve Belediyemiz çalışanları adına herhangi bir sebeple para talep edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi hususunda vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını önemle rica ederiz” denildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:33
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