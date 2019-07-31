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İzmit Belediyesi’nden taleplere anında müdahale

İzmit Belediyesi, vatandaşların Whatsapp ihbar hattından dile getirdikleri istek ve şikayetlere anında müdahale ediyor.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
İzmit Belediyesi’nden taleplere anında müdahale

İzmit Belediyesi, vatandaşların Whatsapp ihbar hattından dile getirdikleri istek ve şikayetlere anında müdahale ediyor.


İzmit Belediyenin vatandaşlarla olan iletişimini güçlendirmek ve sorunlara hızlı çözüm üretmek için hizmete açılan Whatsapp iletişim hattı’na gelen talepler, belediye ekiplerince hızlıca çözüme kavuşturuluyor. Bu kapsamda, Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesinde ikamet eden Burak Yaşar isimli vatandaştan sabah 09.00’da Whatsapp iletişim hattı üzerinden gelen talebi, belediye ekipleri tarafından bir buçuk saat içerisinde yerine getirildi. Evinin bahçesinde yapılan budama işlemi sonrasında ortaya çıkan çöp ve ağaç birikintilerinin alınmasını isteyen Burak Yaşar, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi memnuniyetini dile getirdi. Sosyal medya hesaplarından da hizmete yönelik paylaşım yapan Burak Yaşar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplerine teşekkür etti.


Yine Kadıköy Mahallesi’nde ikamet eden bir vatandaş Whatsapp iletişim hattı üzerinden komşusu için belediyenin Evde Bakım Hizmeti talebinde bulunmuş,ilgili müdürlükte hemen harekete geçmiş ve vatandaşın talebine cevap vermiştir. Vatandaşların memnuniyeti ve hayır dualarıyla sonuçlanan bu hizmetin kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirten Belediyenin Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri, bilgi ve önerileri için vatandaşlara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
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