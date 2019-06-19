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İzmit Belediyesi’nden şeffaf ihale

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kiralama ihalesi sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:01
İzmit Belediyesi’nden şeffaf ihale

İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kiralama ihalesi sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.


Belediye mülkiyetindeki 10 yerin kiralama ihalesi İzmit Belediye Encümeni’nde gerçekleşti. Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın başkanlığındaki encümende 10 yerden 7’si kiralandı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ihalede Yenişehir Mahallesi’ndeki açık otopark3 yıllığına peşin olmak kaydıyla aylığı bin 500 liraya Saffet Oktay tarafından kiralandı. Aynı ihalede Kuruçeşme Doğan Mahallesi’ndeki ATM yeri aylığı 2 bin 282 liraya Vakıflar Bankası’nca kiralanırken, 3 yıllık kira bedeli peşin olacak.


Aylık 50 bin lira


Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’ndaki büfe aylık muhammen bedeli 8 bin liradan ihaleye çıktı. 4 katılımcının olduğu ihale açık arttırma usulüyle yapıldı. 5 tur sonunda gerçekleşen kapalı zarf usulü sonucunda Sadrettin Yolcu isimli talipli 50 bin lira teklif verdi. Bu ihalenin nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.


Encümendeki ihalede Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi’ndeki büfe aylığı 810 liraya Yasin Arslan tarafından 3 yıllığına kiralanırken, Alikahya Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi’ndeki büfe-çay bahçesi Cem Karacan tarafından aylığı 3 bin 350 liraya kiralandı. Buranın da 3 yıllık kira bedeli peşin olacak. Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Caddesi’ndeki simit satış yeri aylığı 700 liraya 3 yıllık kirası peşin olacak şekilde Çetin Altun tarafından kiralanırken ihalede Şirintepe’deki açık spor tesisi alanı, Yenidoğan’daki işyeri ve Akarca Mahallesi’ndeki büfe-kafeteryaya ise kiracı çıkmadı.


Kaçak yapılara yıkım kararı


İzmit Belediye Encümeni’nde Karadenizlililer, Yenimahalle, Tepeköy, Kısalar, Kocatepe ve Yenidoğan mahallelerindeki 8 kaçak yapı için yıkım kararı alınırken Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir işyerine tarihi geçmiş ürün bulundurduğu için Kabahatler Kanununa göre 320 lira para cezası kesildi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:01
  1. doğa

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