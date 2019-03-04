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İzmit Belediyesi’nden eşya nakil desteği

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından kullanılabilir ev eşyaları, yardımsever vatandaşların evlerinden alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:02
İzmit Belediyesi’nden eşya nakil desteği

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından kullanılabilir ev eşyaları, yardımsever vatandaşların evlerinden alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.



İzmit’te yardımseverlerin ihtiyaç sahiplerine göndermek istediği kullanılabilir eşyalar, İzmit Belediyesi ekiplerince ücretsiz taşınıyor. Bu sayede eşya değişikliği sebebiyle artık kullanılmayan ve ihtiyaç fazlası olan eşyaların çöpe gitmesi önlenerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuluyor. Her cuma günü hayırsever vatandaşlardan alınan ev eşyaları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Teslim alınan eşyaların yırtık, kırık veya deforme olmamasına ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine sığabilecek büyüklükte olmasına dikkat ediliyor.



2018 yılında 113 haneye eşya yardımı yapıldığını belirten belediye yetkilileri, “Vatandaşlarımız eşya değişikliği sebebiyle kullanmayacakları eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için bizleri arıyorlar. Bizde kendilerine verdiğimiz tarih ve saatte gidip eşyaları alıyoruz. Aldığımız eşyaları, sistemimizde kayıtlı olan ve evi o eşyalara uygun olan ailelere teslim ediyoruz” şeklinde bilgilendirdiler.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:02
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