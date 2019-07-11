İzmit Belediyesi’nden Beyliküdüzü Belediyesi’nde inceleme

İzmit Belediyesi ekipleri, başta sosyal yardımlar olmak üzere çeşitli konularda bilgi almak ve karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulması amacıyla İstanbul Beylikdüzü Belediyesi’ne ziyaret ettiler.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından Beylikdüzü’ne gönderilen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri ilk önce Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba’yıziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alındı. İzmit Belediyesi ekibi daha sonraDost Eller Mağazası ve Gıda Bankası birimlerini ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaretin sosyal sorunların önüne geçebilmek ve İzmit’te yaşayan engelli, yaşlı, ihtiyaç sahibi dezavantajlı bireylere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla fikir alışverişinde bulunulmak amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.