İzmit Belediyesi’nden 7 bin helva
İzmit Belediyesi Kadir Gecesi münasebetiyle önceki akşam vatandaşlara kentin 4 ayrı noktasında 7 bin helva dağıttı.01 Haziran 2019 Cumartesi 19:17
İzmit Belediyesi Kadir Gecesi münasebetiyle önceki akşam vatandaşlara kentin 4 ayrı noktasında 7 bin helva dağıttı.
İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında Kadir Gecesi münasebetiyle teravih namazı sonrası 7 bin kişilik helva ikramında bulunuldu. İzmit Yürüyüş Yolu Yeni Cuma mevkii, Fevziye Cami, Zincirlikuyu Cami ve Mehmet Ali Paşa Cami önünde Kadir Gecesi nedeniyle yapılan helva halkın memnuniyetiyle karşılandı.
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