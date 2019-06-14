İzmit Belediyesi’nde maaş ve ikramiyeler yattı
İzmit Belediyesi’nde personel maaşlarıyla kadrolu işçilerin ikramiyeler yatırıldı.14 Haziran 2019 Cuma 16:32
İzmit Belediyesi’nde personel maaşlarıyla kadrolu işçilerin ikramiyeler yatırıldı.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre,çalışanlara 2 milyon 100 bin lira maaş, 600 bin lira da toplu iş sözleşmesinden doğan ikramiyenin ilk dilimi ödendi. Belediye çalışanlarının maaş ve ikramiyelerini 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren çekebilecekleri kaydedildi.
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