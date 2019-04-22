0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İzmit Belediyesi’nde ilk encümen

İzmit Belediyesi yeni dönem ilk encümen toplantısı yapıldı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 17:56
İzmit Belediyesi’nde ilk encümen

İzmit Belediyesi yeni dönem ilk encümen toplantısı yapıldı.


Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki encümende meclis üyelerinden Fikret Hocaoğlu (AK Parti), Mehmet Çetin (AK Parti) ile Muharrem Tutuş (AK Parti), bürokratlardan ise Mali Hizmetler Müdürü Seyhan Özcan, İmar ve Şehircilik Müdürü Reyhan Erbayrak , Etüt Proje Müdürü Nilgün Sağıroğlu yer alıyor.


Gündemsiz toplanan encümende Başkan Hürriyet ve encümen üyeleri tarafından Fikret Hocaoğlu’na sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. İzmit Belediye Encümen toplantılarının her Çarşamba günü saat 11.00 de yapılması kararlaştırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 17:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1 oy alarak muhtar olup tarihe geçti!
    1. 1 oy alarak muhtar olup tarihe geçti!
    2. Bakan Akar ve komutanlar 23 Nisan..
    3. Kaymakam Alibeyoğlu koltuğunu ilkokulu..
    4. Borsa günü düşüşle tamamladı
    5. Bakan Akar, Libya Büyükelçisi..
    6. ABD'nin İran kararı, Siyonist İsrail'i..
    7. Dünya çocukları festivalde buluştu
    8. Bakan Çavuşoğlu: "Tek taraflı..
    9. AK Parti’den Başkan Musa Yılmaz’a..
    10. Yaşlı kadının emekli maaşını çalan..
    11. Kılıçdaroğlu’na saldırı olayında 3..
    12. Isparta’da 23 Nisan mesajları
    13. İl Emniyet Müdürü Ulucan’a,..
    14. Kontrolden çıkan cip istinat duvarına..
    15. Yıkılma tehlikesi bulunan apartman..
    16. Kağıthane'de çöken bina
    17. Ordu'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3..
    18. Tarihi operasyonda 10 kişi için..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı
    20. Türkiye'nin yetenekli çocukları, T3..
    21. Başkan Musa Yılmaz: "Birlik ve..
    22. Lazio, Ömer İmamoğlu'nun peşinde
    23. Canpolat: “Kılıçdaroğlu’na yönelik..
    24. "Söz konusu Genel Başkan'ın can..
    25. Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı..
    26. "Giresun Tarihi ve Fındığın Önemi..
    27. ABD'de kızamık vakaları 25 yılın en..
    28. Gürcistan ve Romanyalı öğrencilerden..
    29. Çocuk başkan, makama oturdu vekili..
    30. "Tek taraflı yaptırımları ve..
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!