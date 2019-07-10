İzmit Belediyesi yağmur alarmında KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Meteorolojinin yoğun yağış uyarısı üzerine alarma geçti.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Meteorolojinin yoğun yağış uyarısı üzerine alarma geçti.

İzmit Belediyesi, Marmara Bölgesinde etkili olması beklenen aşırı yağışlara karşı tedbirlerini aldı. Metrolojinin uyarıları da dikkate alan İzmit Belediyesinde, ani yağışlardan kaynaklı su baskınlarına müdahale için araç ve personeller hazır bekletiliyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda 50 işçi, 11 iş makinesi operatörü ve 14 kamyon şoförü olmak üzere 75 kişilik bir ekip olası yağış nedeniyle ortaya çıkacak olumsuzluklara anında müdahale edecek. Belediye yetkilileri, 2 gün boyunca alarm seviyesinde olacaklarını söylediler.

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