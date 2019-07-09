İzmit Belediyesi köylünün emrinde

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri köy köy gezerek vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor.

Kırsal Hizmetler Müdürü Ziraat Mühendisi Şafak Üzümoğlu, Veteriner Hekim Gökhan Kılıç, Modern Hayvan Pazarı Sorumlusu Orman Mühendisi İbrahim Dizman’dan oluşan ekip, köylere giderek vatandaşlarla bire bir görüşmelerde bulunuyor. Bu kapsamda Çubuklu Osmaniye ve Çubuklu Bala Köylerine giden Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, muhtarlar Nurettin Güneş, Hasan Malçok ile vatandaşlarla görüştü. Muhtarlarla tanışıp sohbet eden İzmit Belediyesi ekibi, belediyeden istek ve talepleri konusunda bilgi aldı. Köy ziyaretleriyle ellerindeki mevcut verilerin güncelleneceğini söyleyen Üzümoğlu, “Muhtarlar ve vatandaşlarımızdan başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli konularda beklentileri neler, nasıl ortak çalışmalar yapabiliriz gibi konularda görüş alışverişinde bulunuyoruz. İzmit Belediyesi’nin ziraat mühendisi, veteriner hekimi, orman mühendisi olarak köylümüzün daha çok kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin köy ziyaretlerinin devam edeceği kaydedildi.