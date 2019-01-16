0553 313 94 23

İzmirliler Zeybekci'ye WhatsApp'tan ulaşacak

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: - "İzmir'e dair söyleyecek sözü olan herkesi dinlemek istiyoruz. İzmir'in geleceğini hep birlikte belirlemek niyetindeyiz"

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:44
İzmirliler Zeybekci'ye WhatsApp'tan ulaşacak

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bire bir görüşme şansı bulamadığı İzmirlilerle WhatsApp hattı aracılığıyla iletişim kuracak.

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Zeybekci'nin bire bir görüşme şansı bulamadığı İzmirlilerle WhatsApp hattı aracılığıyla iletişim kuracağı, 0 552 175 35 35 numaralı hatta İzmirliler tarafından gönderilecek her mesajın Zeybekci'ye ulaşacağı ve isteklerin karşılık bulacağı ifade edildi.

Önceden duyurulan gün ve saatlerde de WhatsApp'tan İzmirlilerle sohbet edecek olan Zeybekci'nin hazırladığı mega projeleri İzmirliler'in istekleri doğrultusunda geliştireceği kaydedildi.

Açıklamada Zeybekci'nin şu görüşlerine yer verildi:

"Çok önem verdiğimiz bir işe başladık. Çok heyecanlıyız. İzmir'e dair söyleyecek sözü olan herkesi dinlemek istiyoruz. İzmir'in geleceğini hep birlikte belirlemek niyetindeyiz. Gelin var olan potansiyel gücümüzü beraber ortaya çıkaralım. Farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürelim. Konuşalım, tartışalım, birlikte çözüm bulalım. Gelin ezberleri bozalım. Herkes İzmir'le ilgili aklındakileri hiç sınırlamadan ortaya koysun. Sizlerin fikrine ihtiyacımız var. İzmir'in geleceğine dair beraber beyin fırtınası yapalım ve tüm gücümüzle bu hayalleri el ele gerçekleştirelim."

-İşçilerle yemek yedi

Öte yandan Zeybekci'nin bir fabrikada işçilerle yemek yediği, hastaları ziyaret ettiği belirtildi.

Zeybekci'nin Bornova'da seçim ofisi açtığı da bildirildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:44
  1. mesaj
  2. Nihat Zeybekci
  3. Whatsapp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rihanna babasını mahkemeye verdi
    1. Rihanna babasını mahkemeye verdi
    2. Destici'den Trump'a sert tepki!
    3. Terörist İsrail askerleri Filistinli..
    4. Münbiç’teki tacizci YPG’liler vuruldu
    5. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    6. Savcıya trafikte bıçak çekti
    7. "Katliamcı arayanlar, aynaya..
    8. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler..
    9. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    10. İngiliz devi UEFA'ya gider yaptı
    11. Geç gelen adalet! 31 yıl sonra şehit..
    12. MEB ve İTÜ'den iş birliği
    13. Hırvatistan'da dağda mahsur kalan..
    14. TÜRKONFED genç işsizliğiyle mücadele..
    15. Altınordu, Okan Derici'yi transfer etti
    16. Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin..
    17. İsrail güçleri Batı Şeria'da..
    18. "Gencin süsü güzel ahlakıdır"
    19. Beynimizi kemiren virüs
    20. Duru Bulgur'dan yeni ürün
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var