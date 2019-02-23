0553 313 94 23

İzmirli turizmciler Van’da ağırlandı

Vangölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) tarafından İzmir’deki 15 acentenin kadın operatörleri Van’da ağırlandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:25
İzmirli turizmciler Van’da ağırlandı

Vangölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) tarafından İzmir’deki 15 acentenin kadın operatörleri Van’da ağırlandı.


VAHATUDER tarafından düzenlenen ‘Vangölü Havzası İnfosu’ kapsamında İzmir’deki 15 acentenin kadın tur operatörleri Van’a geldi. 22-24 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ‘Vangölü Havzası İnfosu’ kapsamında ilk olarak Van Kalesi, savat gümüş, kilim atölyeleri, kedi evi ve eski Van evlerini gezen tur operatörleri, Double Tree BY Hilton Van Otelinde onurlarına düzenlenen yemeğe katıldılar. Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş’ın açılış konuşmasının ardından konuşan Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, İzmirli tur operatörlerinin Van’a gelmesinin çok önemli olduğuna değinerek, “Sizlerin Van’a gelmesi, Van için çok önemli. Yıllarca birtakım olumsuzluklardan dolayı Van talihsizlikler yaşamış ve doğal olarak insanların kafasına birtakım soru işaretleri gelmiş. 1980’li yıllarda nüfus sayısı kadar bu memleket turist alıyordu. Gün geldi Van’a insan gelmemeye başladı. Olaylar bahane oldu. Deseniz ki bu olaylarda bir kişi hayatını kaybetmiş mi? Hayır, kesinlikle iddia ediyorum, terörden yana Van’da kimse hayatını kaybetmedi. Ama bunu insanlarımıza anlatamadık. Van’a gelmeden, Van’ı görmeden insanlarımızda ne yazık ki bu algı bir türlü değişmedi. Gittiğimiz her yerde anlatıyoruz, Van’a gelin diyoruz. Van çok güzel bir şehir, tarih şehri, kültür kenti, doğa kentidir”dedi.


Van’ın tarihi ve ören yerleri ile turizm alt yapısı hakkında görsel bir sunum yapan Aktuğ, ‘Bizim Eller’ klibini katılımcılara izletti.


DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise, son iki yıldır odaklandıkları dört ana eksenden birinin turizm olduğuna vurgu yaparak, “Oldukça önemli turizm potansiyeline sahibiz. Turizm alanında birçok kaynak verdik. Bir de Van; Türkiye’nin, hatta Avrupa’nın Ortadoğu’ya açılan kapısı. Konumu itibariyle önemli bir kent. İran da bizim için önemli bir pazar. Hem Van’da, hem İran’da yapılan etkinliklerle iyi bir koordinasyon içinde olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.


Geçmişte istenmeyen olaylar yüzünden sorunlar yaşadıklarını dile getiren Güray, “1985-1990 yılları arasında ciddi bir turist akışı vardı. Daha sonra özellikle yabancı turist açısından bitme noktasına geldi. Ama Van, olayların en yoğun olduğu dönemlerde bile hiçbir problem yaşamadı. Şehirde yaşayanlar olarak biz bunu gördük. Van Gölü havzasının her bir karışında ayrı bir güzellik var. Her zaman gelin ve bu güzel havzanın havasını soluyun. Van, Hakkâri, Muş ve Bitlis’te önemli destinasyonlar var. İnanılmaz bir potansiyel var. Buraları herkesin mutlaka görmesini arzu ederiz” diye konuştu.


TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Rehberler Grubu adına konuşan Elif Canaslan da, “Kendi adıma, ‘keşke daha önce gelseydim’ dedim bugün. Gezdik, harika bir görsellik var burada. Biz istiyoruz ki arkadaşlarımla birlikte sizin gönüllü elçileriniz olalım. Çünkü her bir arkadaşımın ciddi bir potansiyeli var. Bu kaynaklarınızı bizimle paylaşın. Biz özellikle bunlar üzerinde çalışacağız, anlatacağız. ‘Van Gölü’ denince ben sadece Van’ı düşünmüştüm, ama anlıyorum ki geniş bir havzadan söz ediyorsunuz. Bu Van Gölü havzası çok ciddi bir destinasyon. ‘Havza’ olarak butik bir destinasyon oluşturabiliriz. Biz çok hevesliyiz, zaten gelmeden de kendi aramızda çok tartıştık, ne yapabiliriz diye. Bu havzaya tur düzenlemeyi düşünüyoruz. Diğer arkadaşlarım da öyle. İyi ki gelmişiz. İyi ki zorlamışsınız bizi, keşke daha önce zorlasaydınız. İzmir’i nasıl sıkıntısız dolaşıyorsak Van’ı da sıkıntısız dolaşabiliyoruz. Dolayısıyla güneşin doğduğu yer ile battığı yeri neden birleştirmeyelim ki? Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya söz veriyoruz” dedi.


Program, VAHATUDER Başkanı Abdullah Tunçdemir ve Ayanıs Turizm Başkan Yardımcısı Aytaç Tunçdemir’in teşekkür konuşması ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:25
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Adayı Böcek, Kaş’ta
    1. Başkan Adayı Böcek, Kaş’ta
    2. Kars ziyaretçi akınına uğruyor
    3. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na doğru
    4. MHP’den Uzundere’de görkemli açılış
    5. Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD..
    6. Çavuşoğlu, "Türkiye yansa, yıkılsa..
    7. "Gönül belediyeciliğini hayata..
    8. Öğrencilerden anlamlı resim sergisi
    9. Ağrı’da kaçak silah operasyonu
    10. Ardahan'ın kurtuluş yıl dönümü
    11. Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak katkısı
    12. KAYSİAD Başkanı Yılmaz: "İş dünyası..
    13. AK Parti’nin TBMM Başkan adayı Mustafa..
    14. Migros’tan dünya perakendesine örnek..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    16. Iğdır’da büyü ve bahisle vatandaşları..
    17. "Kamuda Sözleşmeliliğe Son" şurası
    18. Başkan Aktaş’tan BALKANTÜRKSİAD’a övgü
    19. Vali Öksüz, Bülbül Mahallesi’nde..
    20. İzmirli turizmciler Van’da ağırlandı
    21. Putperest ayine Bakanlık ‘dur’ dedi
    22. Karda mahsur kalan araçları ekipler..
    23. "Ekmek satışında poşet ücretli olsun..
    24. Endonezya, 2021 MotoGP yarışına ev..
    25. Dev projenin görüntüleri ortaya çıktı
    26. Küçüklerden büyük kampanya
    27. Karabağlar Belediyesi Spor A.Ş.’deki..
    28. "Veba salgını Musul'u kasıp kavuruyor"
    29. Marketlerden alınanlar ihtiyaç..
    30. Venezuela’dan ABD’ye diplomatlar..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu