İzmirli iş adamı öyle bir yerden virüs kaptı ki!.. Bilim Kurulu üyeleri açıklama yaptı

İzmir'de mobilya sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Süleyman Avinca, bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Plazma tedavisi de yapılan ancak kurtarılamayan Avinca'nın koronavirüsü paradan kaptığı ve bu şekilde hastalandığı iddia edildi. Bu iddia kesinlik kazanmazken, akıllara virüsün paranın üzerinde ne kadar canlı kalabildiği sorusu geldi.

Süleyman Avinca'nın 7-8 aydır yurt dışına çıkmadığı ve her türlü tedbiri aldığı belirtildi. Yurt dışına geçen yıl gittiği ve koronavirüs tedbirleri kapsamında elinden geldiği kadar korunmaya çalıştığı öğrenilen iş adamının, eliyle para saydıktan sonra parmakları ile yüzüne dokunduğu ileri sürüldü. Bu iddia, yakınları arasında da şaşkınlığa neden oldu.

Eşi iyileşti

Avinca'nın virüsü kaptığının anlaşılmasının ardından, devreye hemen filyasyon ekipleri girdi. İzmir Ticaret Odası meclis üyesi olan iş adamı Avinca'nın eşi Aynur Avinca'nın da test sonuçlarının pozitif çıktığı ancak uygulanan tedavi sonrası durumunun düzeldiği ve taburcu edilerek evine geldiği öğrenildi.

Bilim Kurulu üyelerinden açıklama

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, parada uzun süre virüs kalabildiğinin bilindiğini kaydetti. Prof. Dr. Özlü, "Para üzerinde kalan virüsü, elle elledikten sonra ağza götürmek mümkün. Bunu yapmamak lazım. Bizim insanımızın alışkanlığı, para sayarken parmaklarını ağzına götürmek. Hiç de hijyenik olmadan yapılan bu hareketle virüs kapılması ihtimali her daim var" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel de, paraların üzerinde çok sayıda virüs barındığına dikkat çekerek, "Cebinizden çıkardığınız parayı sayarken, parmağınızı ağzınıza götürüp tekrar para saymak ve bunu tekrarlamak virüsü kapmak demektir" ifadelerini kullandı.