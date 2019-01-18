İzmirli çocuklara kar sürprizi

İZMİR (AA) - İzmir'de yüksek kesimlerde etkili olan karın kent merkezine yağmaması üzerine Bornova Belediyesi, Spil Dağı'ndan kamyonla kar getirerek çocuklara sürpriz yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bugün karne heyecanı yaşayan ilçedeki öğrencilerin kar hasretini gidermek üzere Spil Dağı'ndan kamyonlara yüklenen kar, Bornova Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Sömestr dolayısıyla çocuklar için eğlence düzenlenen meydana yanaşan kamyonlardaki karı gören çocuklar sevinç yaşadı.

Karın üzerine çıkarak kartopu oynayan ve fotoğraf çektiren öğrenciler doyasıyla eğlendi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yurt genelinde etkili olan kar yağışının İzmir'de ancak yüksek kesimlerde görüldüğünü, bu durumun en çok çocukları üzdüğünü kaydetti.

Öğrencilere yarıyıl tatili sürprizi yapmak istediklerini belirten Atila, açıklamada, "Bornova'da nadir olarak görülen kar, belediyenin karne hediyesi olarak çocuklarla buluştu. Onların karne heyecanına ortak olduk. Birlikte karla oynamanın mutluluğunu yaşadık. İnşallah yarıyıl tatilini çok iyi değerlendirirler. Ülkemizde herkes, özellikle de çocuklar mutlu olsun, hep gülsün. En büyük dileğimiz bu." ifadelerini kullandı.