0553 313 94 23

İzmirli çocuklara kar sürprizi

Yarıyıl tatiline giren çocuklar, Spil Dağı'ndan kamyonlarla Bornova'ya taşınarak meydana dökülen karda doyasıya eğlendi

18 Ocak 2019 Cuma 15:37
İzmirli çocuklara kar sürprizi

İZMİR (AA) - İzmir'de yüksek kesimlerde etkili olan karın kent merkezine yağmaması üzerine Bornova Belediyesi, Spil Dağı'ndan kamyonla kar getirerek çocuklara sürpriz yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bugün karne heyecanı yaşayan ilçedeki öğrencilerin kar hasretini gidermek üzere Spil Dağı'ndan kamyonlara yüklenen kar, Bornova Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Sömestr dolayısıyla çocuklar için eğlence düzenlenen meydana yanaşan kamyonlardaki karı gören çocuklar sevinç yaşadı.

Karın üzerine çıkarak kartopu oynayan ve fotoğraf çektiren öğrenciler doyasıyla eğlendi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yurt genelinde etkili olan kar yağışının İzmir'de ancak yüksek kesimlerde görüldüğünü, bu durumun en çok çocukları üzdüğünü kaydetti.

Öğrencilere yarıyıl tatili sürprizi yapmak istediklerini belirten Atila, açıklamada, "Bornova'da nadir olarak görülen kar, belediyenin karne hediyesi olarak çocuklarla buluştu. Onların karne heyecanına ortak olduk. Birlikte karla oynamanın mutluluğunu yaşadık. İnşallah yarıyıl tatilini çok iyi değerlendirirler. Ülkemizde herkes, özellikle de çocuklar mutlu olsun, hep gülsün. En büyük dileğimiz bu." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 15:37
  1. Bornova
  2. İzmir'de kar
  3. kamyonla kar
  4. kar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bukalemun Hastalığı" bel fıtığıyla karıştırılmamalı
    1. "Bukalemun Hastalığı" bel fıtığıyla..
    2. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca yeniden..
    3. HDP belediye başkan adayları 2019..
    4. İyi Parti grup toplantısında Erdoğan’a..
    5. Şişli Belediyesi’ndeki cinayette karar..
    6. "Millet, sırtındaki kamburu 31 Mart'ta..
    7. CHP'li aday isyan etti: Çekiliyorum
    8. Herkül Atakule’de
    9. Mevlüt Uysal, muhtarlarla bir araya..
    10. Dera’da üst düzey suikast
    11. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan..
    12. GÖRÜŞ - Almanya'da 'İslam Konferansı'..
    13. Seramiksan'dan UNICERA'ya özel..
    14. İzmirli çocuklara kar sürprizi
    15. Başımız döndü Aksakal... Bu ne tezatlık!
    16. YARSAV eski başkanı Murat Arslan'ın..
    17. Yaralı tilki köye indi
    18. KHK ile kapatılan YARSAV'ın eski..
    19. Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi..
    20. HDP İstanbul belediye başkan adayları..
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...