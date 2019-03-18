İzmir'in trafiği havadan denetlendi Trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli trafik uygulaması yapıldı.

İzmir'de trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında helikopterle denetim gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik sorumluluk sahası içerisinde 14.00-16.00 saatleri arasında Kemalpaşa, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde helikopter ile denetim yapıldı. Denetimler sırasında, kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar bölgedeki ekiplere bildirilerek sürücülere idari para cezası kesildi. Helikopterle denetimlerin trafik yoğunluğunun yaşandığı gün ve saat dilimlerinde devam edeceği belirtildi.

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