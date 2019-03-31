İzmir'in Tire ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Salih Atakan Duran kazandı

İzmir'in Tire ilçesinde belediye başkanlığını İYİ Parti adayı Salih Atakan Duran kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Duran 24 bin 783, AK Parti adayı Mustafa Selman İçelli 23 bin 247, DSP adayı Tayfur Çiçek 3 bin 865 oy aldı. - Duran'ın öz geçmişi İzmir'in Tire ilçesinde doğan Salih Atakan Duran, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nü bitirdi. 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olan Duran, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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