İzmir’in Konak ilçesinde metro vagonu yer altı park alanı inşaatında meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 2 kişiden birine ulaşıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre ekipler, yağmur altında ulaştıkları bir kişiyi çıkarmaya çalışıyor.
IHAAW104237-ASA/15-03-2019- İzmir’in Konak ilçesinde metro vagonu yer altı park alanı inşaatında meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 2 kişiden birine ulaşıldı.15 Mart 2019 Cuma 10:47
IHAAW104237-ASA/15-03-2019- İzmir’in Konak ilçesinde metro vagonu yer altı park alanı inşaatında meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 2 kişiden birine ulaşıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre ekipler, yağmur altında ulaştıkları bir kişiyi çıkarmaya çalışıyor.15.03.2019 10:42:37TSINNNN
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