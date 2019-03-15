İzmir’in Konak ilçesinde metro vagonu yer altı park alanı inşaatında meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 2 kişiden birine ulaşıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre ekipler, yağmur altında ulaştıkları bir kişiyi çıkarmaya çalışıyor. IHAAW104237-ASA/15-03-2019- İzmir’in Konak ilçesinde metro vagonu yer altı park alanı inşaatında meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 2 kişiden birine ulaşıldı.

IHAAW104237-ASA/15-03-2019- İzmir’in Konak ilçesinde metro vagonu yer altı park alanı inşaatında meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 2 kişiden birine ulaşıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre ekipler, yağmur altında ulaştıkları bir kişiyi çıkarmaya çalışıyor.15.03.2019 10:42:37TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.