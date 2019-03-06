İzmir’in imtihanı

Güngör Büyükçınar

Balıkesir

Yapılan her seçimlerde İzmirliler hep CHP’ye oy vererek, İzmir’i adeta İzmir’in kalesi haline getirdiler. İşte önümüzde 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Kılıçdaroğlu’nun aday gösterdiği Tunç SOYER’le İzmirlilerin büyük bir imtihanı olacak. Kılıçdaroğlu İzmir seçmenine öylesine güvenmiş ki Tunç SOYER değil de yoldan geçen herhangi bir vatandaşı aday yapsa İzmirli seçmenler yine de CHP’den vazgeçmeyeceklerini Kılıçdaroğlu, herhalde çok iyi bildiği için kendi partisinden gelen her türlü tepkilere, istifalara rağmen Kılıçdaroğlu Tunç SOYER’i İzmir’e belediye başkan adayı yapmaktan yine de vazgeçmedi. Peki, sormak lazım Tunç SOYER’i kimler çok beğeniyor ve kimler istiyor. Tabii başta Kılıçdaroğlu sonrasında CHP Milletvekillerinden 15-20 kişi beğenmiş olabilir. Aslında en çok beğenenler ise herkesin bildiği gibi HDP yani PKK’lılar ve Kandil. Bakın 30 seneden bu yana binlerce şehit verdiğimiz ve ülkemize maddi manevi pek çok zararlar veren bu PKK’lı sürüsünün sevicilerinden olan Ahmet TÜRK ve yine birkaç HDP Milletvekilleri ile birlikte Kılıçdaroğlu günlerce sanki kırk yıllık ahbap gibi yan yana kol kola, o meşhur sözde adalet yürüyüşünde Kılıçdaroğlu ve CHP’liler ve bildiğiniz gibi PKK sevicileri ile nasıl olurda yan yana kol kola yürüyebilirler. Bu cesareti nereden kimden alıyorlar. Bakın bu yürüyüşü gören bilen vatandaşlar Türkiye’deki bütün seçmenler ve bilhassa İzmirli seçmenler CHP’nin, İYİ Partinin, HDP’nin ve Saadet Partisinin yaptıkları zararları eğer varsa yaptıkları faydalarını iyice araştırarak ve düşünerek inceden inceye süzgeçten geçirerek bir vatandaş olarak 31 Mart’ta seçim sandıklarına öyle gitmeli. Bakın bazı halk arasında dolaşan ibret alınacak bazı sözler vardır. Bu sözler yıllarca insanlar arasında yaşanmış olayların süzgecinden geçe geçe bugünlere gelmiş. İşte halk sözlerinden biri; “Hacı hacıyı Mekke’de bulurmuş, sarhoş sarhoşu meyhanede bulurmuş” derler. Ve bir başka söz; “Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu”. Görüyorsunuz bugünlerde 31 Mart seçimlerine giderken CHP’de kazan kaynamaya başladı. İstifalar, isyanlar hep gırla gidiyor.

Nasıl gitmesin ki. CHP Milletvekilleri ve pek çok CHP’liler haklı olarak, Tunç SOYER’in İzmir adaylığını hiç beğenmiyorlar ve karşı geliyorlar. İşte gördünüz Tunç SOYER’in ateşli bir HDP savunucu olduğunu. Boy boy gazete manşetlerinde ifşa edilen fotoğraflarını. CHP İzmir adayı Tunç SOYER’in yine İzmir’deki HDP eyleminde gülümseyerek HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman BAYDEMİR’in omzuna kendi elleriyle poşu taktığını. Buna rağmen yine de Kılıçdaroğlu hiç kimseyi dinlemeyerek Tunç SOYER’in adaylığına ısrar etmesi akıllara şunu getiriyor. Her halde Kılıçdaroğlu’nun çok önemli bir bildiği var ki, Tunç SOYER’in İzmir adaylığından hiç kimseye taviz vermiyor. Tabii bu durum çok dikkat çekiyor. Bu nedenle 31 Mart seçimleri belki de genel milletvekili seçimlerinden çok daha önemli nasıl olmasın ki. Bakın 12 Eylül darbesinden sonra savcı Albay Nurettin SOYER, ülkücülerin iddianamesinde Türkeş’e bile idam isteyen bir savcı olarak bilinen ve aynı zamanda cezaevlerinde insanlık dışı işkencelerin uygulamasına imza atan bir isim olan savcı Nurettin SOYER’in oğlu Tunç SOYER hâlâ babasının iyi bir hukukçu olduğunu söyleyerek, babasına her konuda övgüler yağdıran ve İzmirli vatandaşlarına da artık bu söylemler tarihte kaldı diyerek babasının üstüne toz bile kondurmayan Tunç SOYER, insanların aklına şu sözü getiriyor; “Armut dibine düşer.”