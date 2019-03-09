İzmir’in ilçelerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkusu

İzmir’de düzenlenen 3 günlük Kadın Festivali, Kültürpark’taki holleri adeta "bayram yerine" çevirdi. Hemen hemen bütün ilçelerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle programlar vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kadın Festivali’ndeki coşku, İzmir Yörükler Derneği Kaşık ekibi gösterisi, BANDO RİO Kadın Bandosu gösterisi ve Grup Mecaz konseri ile coşku doruğa ulaştı. Farklı meslek gruplarından 7 bini aşkın kadın; halaylar, horonlar ve zeybeklerle eşliğinde eğlendi. 3 güne yayılan etkinliklerin ilk gününde kadınları yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, yaptığı konuşmada, "Biz İzmirli kadınlar olarak, fikrimizle emeğimizle, güç ve irademizle Türk kadın hareketinin kıvılcımını çakmak zorundayız. Unutmayın; İzmir pes ederse tüm Türkiye pes eder. Biz pes etmiyoruz. Aydınlık günlerde buluşa cağız" dedi.

Renkli stantlar

Kültürpark’taki 2 ve 3 numaralı hollerde gerçekleştirilen festivalin en ilgi çeken yeri, hiç kuşkusuz kadın örgütleri ile sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin hazırladığı birbirinden renkli stantlar oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm stantları dolaşarak el emeği ürünlerini sergileyen kadınlarla sohbet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, onları daha fazla üretim ve ekonomik bağımsızlık için motive etti.

Kültürpark 2 Nol’lu Hol’deki stantların 10 Mart Pazar günü akşamına kadar açık kalacağı bildirildi.

Başkan Serkan Acar, Kadınlar Günü’nü kutladı

Aliağalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel olarak Aliağa Kadınlar Lokali’nde düzenledikleri organizasyona Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı da davet etti. Başkan Serkan Acar’la bir araya gelen kadınlar, Aliağa’ya yapılacak olan projeler hakkında bilgi edindi.

Kadınların özellikle TOKİ hakkındaki sorularını yanıtlayan Başkan Serkan Acar, "TOKİ Aliağamıza ilk etapta 600 konutluk bir proje yapma kararı aldı. Bu konuda da Ziraat Bankası vasıtasıyla talep toplanmaya başlandı. İlk etapta 600 olarak planlanan konut sayısı önümüzdeki süreçte beş bin konuta kadar çıkarılacak. Toplu konutlar Yeni Mahalle yeni mezarlık bölgesine inşa edilecek. Daha sonra Çaltılıdere bölgesine inşa edilecek olan toplu konutlar Aliağa’daki konut sorununa büyük ölçüde çare olacak” dedi.

Kadınların hastane ile ilgili meraklarını da gideren Başkan Serkan Acar, "Aliağamız 301 yataklı A sınıfı yeni bir devlet hastanesine kavuşuyor. Tam teşekkülü bölge hastanesi niteliğindeki yeni devlet hastanesi sayesinde halkımız artık sağlık sorunları nedeniyle ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Hastane için ihale aşaması tamamlandı. Yakın bir zamanda tamamlanması planlanan yeni devlet hastanesi şimdiden Aliağalılara hayırlı olsun. Dokuz Eylül Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde Türkiye’nin dördüncü meslek hastalıklar hastanesi Aliağa’ya kurulacak. Sanayi kenti Aliağamız için çok değerli bir yatırım" şeklinde konuştu.

Aliihsan Varol özel program yaptı

Aliağalıların gönlünde taht kuran ekranların fenomen sunucusu Ali İhsan Varol, Aliağa Belediyesi’nin “Aliağa’da Komedi Festivali” etkinlikleri kapsamında program yaptı. Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde yüzlerce Aliağalının karşısına çıkan Varol, programı izlemeye gelenlere eğlenceli anlar sundu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yoğun ilgi gören programı seyirciler arasında izledi.

Menderes’te 8 Mart Kutlaması

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen kadınlar matinesinde kutlandı. Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezi ve Görece’de iki ayrı düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği geceye Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu eşi Esra Soylu ile birlikte katıldı.

Başkan Soylu ile dans

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklerde kadınlar, Başkan Soylu’ya büyük ilgi gösterirken, geceye Başkan Soylu ile Develi’de yaşayan 68 yaşındaki Hatice Çalışkan’ın dansı damga vurdu. İkilinin dansı herkes tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinliklerde kadınlara seslenen Başkan Soylu, "Menderes’te hanım kardeşlerimizi sadece bir gün düşünen işlere imza atmadık. Onlar için 5 yıldır hayata geçirdiğimiz projelerle sosyal anlamda da, ekonomik anlamda da her zaman hayatın içinde olmalarını sağladık. Her alanda olduğu gibi kadınlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalarla da ilçemize ilkleri yaşattık. Yeni dönemde de hanım kardeşlerimiz için ilkleri Menderes’imize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Balçova’da 8 Mart Coşkusu

Tüm dünyada çeşitli aktivitelerle kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Balçovalı kadınlarda, belediyenin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe katılan kadınlara, son on yılda öldürülen ve şiddete uğrayan kadınlar ve Balçova’da başarılı işlere imza atan kadınlar ile ilgili bir film gösterimi yapıldı. Balçova Belediye Bakanı Mehmet Ali Çalkaya’nın bir konuşma yaptığı etkinlikte kadınlar gönüllerince eğlenerek stres attı.

Balçova’da kadınların örgütlü gücü önünde kimsenin duramayacağını ifade eden Mehmet Ali Çalkaya "Bana ’yaptığın en önemli iş nedir?’ diye sorsalar söyleyeceğim tek şey kadın örgütlenmesi olacaktır. Ben Balçova’da uyuyan devin şahlanmasına yani kadınların örgütlenmesine destek verdim. Balçovalı kadınlar artık ekonomide, siyasette, sosyal hayatta erkeklerle eşit haklara sahip olduklarının bilinciyle hareket ediyor. Bir kadın bir işi yapmak için kimseye muhtaç değildir. Kadın isterse her şeyi başarır. Bu desteği vermiş olmak benim için en büyük onurdur" diye konuştu.

"Hiç Kimse" Foça’da sahnelendi

Foça ilçesinde, Ömer Polat’ın yazıp yönettiği ve kadın oyuncu Gizem Tataroğlu’nun rol aldığı ‘"Hiç Kimse’" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, köklerinden kopan göçmen kadınların hikayesinin anlatıldığı oyunun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde sahnelenmesi dolayısıyla artı bir anlam kazandığını ifade etti. Başkan Demirağ, Gizem Tataroğlu’nu tebrik ederek, teşekkür çiçeği sundu.

Buca’nın üretken kadınları fuarı şenlendirdi

Buca’nın üretken kadınları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde hem kadınları üretime yönlendirmek hem de üreten kadınları desteklemek amacıyla açtığı ’Kadın Emeği Fuarı’nda adeta şov yaptı. Buca Belediyesi kurslarında eğitim alarak üretime yönelen kadınlar, ürettikleri; tablo, tığ şiş örgü, takı ve birbirinden lezzetli yemekleri ile fuarın göz bebeği standı kurdu. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Kültürpark’ta açılan Kadın Emeği Fuarı’nda Buca Belediyesi’nin stantları büyük ilgi gördü.

Forum Bornova’da söyleşi vardı

İzmir’deki Forum Bornova AVM’de, bu yıl Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Tolunay Çam’ı ağırlandı. 8 Mart’ta gerçekleştirilen "Kadınlar ve Burçlar" konulu keyifli söyleşide, Forum Bornova’nın astroloji meraklısı misafirleri akıllarındaki pek çok soruya yanıt buldu, burçlar ve kişisel doğum haritaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Tolunay Çam, 2019’da burçları bekleyen gelişmeleri aktararak katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Kur’an’a Hizmet Derneği’nden kadınlara şehir turu

Dünya Kadınlar Günü, Kur’an’a Hizmet Derneği tarafından da unutulmadı. Dernek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle onlarca kadını kentte bir gezintiye çıkardı. Düzenlenen gezi de, kentin tarihi ve kültürel güzellikleri gezilip tarihi mekanlar ziyaret edildi. Bol bol hatıra fotoğrafı çeken kadınlara, şehir turundan sonra Başkan Bünyamin Ertekin ve dernek yönetim kurulu üyesi AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle tarafından karanfil dağıtıldı. Bünyamin Ertekin, “Biz bugünü biraz daha farklı kutlamak istedik. Bunun için de İzmir’in tarihi, kültürel güzelliklerini ve ecdadımızın türbelerine gitmeyi uygun gördük” dedi.

Menemen’de Edip Akbayram coşkusu

İzmir’in Menemen ilçesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü coşkulu bir program ile kutladı. Programlar kapsamında ünlü sanatöı Edip Akbayram bir konser verdi. Edip Akbayram sevilen şarkılarını, alanı dolduran Menemenlilerle birlikte söyledi. Konser yaklaşık 2 saat sürdü.