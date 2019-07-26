İzmir'in iki ilinde 77 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde sahil güvenlik ekipleri, 77 düzensiz göçmeni yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde77 düzensiz göçmenyakalandı. Sahil güvenlik ekipleri, Seferihisar Özdere açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17'si Somali, 13'ü Kuveyt, 4'ü Eritre ve biri Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Dikili Kabakum açıklarında da hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, 20'si Suriye, 14'ü Kongo, 4'ü Filistin ve 4'ü Orta Afrika uyruklu 42 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürüldü.

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