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İzmir’in göbeğinde çöp dağları

İzmir’in göbeğinde toplanmayan çöplerden oluşan çöp dağları vatandaşları isyan ettirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:40
İzmir’in göbeğinde çöp dağları

İzmir’in göbeğinde toplanmayan çöplerden oluşan çöp dağları vatandaşları isyan ettirdi. Kimyasal yanıcı maddelerden oluşan çöp yığınlarında defalarca yangın çıkması sonucu dükkanlarının yanma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten esnaf, fare, sinek ve kötü kokudan duramadıklarını belirterek yetkililere seslendi.


Bornova ilçesi Işıkkent’te, Ayakkabıcılar Sitesi’nden çıkan atıkların toplanmaması esnafın tepkisine neden oldu. Çöpler toplanmadığı için ortaya çıkan görüntüden, pis kokudan, fare ve sineklerden rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar, çöplerin ham maddesinin kimyasal yanıcı maddelerden oluştuğunu, defalarca yangın çıktığını ve çöp dağlarının tüm esnafı tehdit ettiğini ifade etti.


Ayakkabıcılar Sitesi esnaflarından Vedat Karan, “Biz vergimizi veriyoruz ama çöpleri toplayan yok. Bağlı bulunduğumuz belediye gelip de burada çöpleri toplamıyor. Yetkili mercilerin gelip de bu çöpleri almasını rica ediyoruz. Çöplerin pis kokusundan, yangın çıkmasından bıktık. Hem vergimizi veriyoruz ama bize hizmet edilmiyor” dedi.



“Hem çöp vergisi ödüyoruz hem hizmet alamıyoruz”


Ömer Adabaş isimli esnaf da vergilerini vermelerine rağmen çöpleri vatandaşların kendilerinin mi toplayacağını sorarak, “Herkes burada vergisini ödüyor. Suyunu ödüyor, elektriğini ödüyor. Ama çöp konusuna gelince kimse toplamıyor. Kim toplayacak bunları, vatandaş kamyon tutup da mı götürecek. Burası neymiş, sitenin dışındaymış. Böyle bir şey var mı, sitenin çöpleri her gün toplanıyor, e bizimkiler neden toplanmıyor. Herkes çöp vergisini ödüyor. Buradan gelen geçen vatandaş sigara izmariti atıyor tutuşuyor. Kimsenin kimseye kasıtı yok ama çöpler zaten kuru ve bunlar petrolden meydana geliyor. En ufak bir kıvılcım da alev alıyor” ifadelerini kullandı.



“Fare ve sinekten duramıyoruz”


Dükkanının hemen karşısından çöp yığınları oluşan bir başka esnaf ise sitede yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığını ancak insana sektöre değer verilmediğini dile getirerek, fare ve sinekten duramadıklarını her yerin pislik içinde olduğunu söyledi.



“Defalarca yangın çıktı, bütün esnaflar yangından korkuyoruz”


Çöplerden dolayı defalarca yangın çıktığını ifade eden site esnaflarından Kaan Kutlubay ise "Bir senedir uğraşıyoruz. Geçen sene bir dönem belediye topluyordu. Fakat 5-6 aydır hiç toplanmıyor. 4 -5 tane yangın gördüm 2 senede. 4 tane itfaiye geldi. Gündüz oldu ki bu gece olabilir. Yaklaşık şu binadan 15 -20 metre alevler çıkmış. Bununla ilgili çözüm üretilmesi istiyoruz. Çöplerin hepsi petrol içeren, kimyasal maddelerden oluşuyor.Bir yangın çıksa ve yangının sıçrayabileceği her yerde, her dükkanda zaten kimyasal yapıştırıcılar, ilaçlar var. Bence bir gün arkası kesilemeyecek yangın gelecek. Yetkilileri defalarca uyardığımız halde daha da uyarmak istiyoruz. Bir facianın önüne geçmek istiyoruz. Bu çöplerin içinde şişe atığı da var hayvan leşi de var. Bu ayrı bir şey ama artık bütün esnaflar yangındankorkuyor” diye konuştu.



“Çıkan yangında dükkanım yanıyordu”


Çöp yığınlarında zaman çıkan yangınlardan birinin dükkanına sıçradığını ve klimasının yandığını ifade eden bir başka esnaf da “15 günlük esnafım geçen gün klimam yandı, mağdur oldum. Reklam vergisi veriyorum, çöp vergimi veriyorum ve hizmet istiyorum. Sineklerden, kokudan duramıyoruz. Onu geçtim dükkanım yanıyor. Sağlık yönünden de tehdit ediyor. Sineklerden müşterilerim çok rahatsız oluyor. Akşam eve gittiğimde korkuyorum, birisi bir sigara atsa kimyasal madde dükkanım yanacak. Çok mağduruz yetkililere sesleniyoruz. Geçen gün 4 tane itfaiye geldi. Korkuyoruz. Vallahi korkuyorum, ne diyeceğimi bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:40
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