İzmir’in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklar ve ailelerini taşıdığı belirtilen midibüs, iddialara göre virajı alamayarak devrildi. 4’ü ağır 28 yaralının bulunduğu kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edildi.
IHAAW113429-ASA/22-03-2019- İzmir’in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklar ve ailelerini taşıdığı belirtilen midibüs, iddialara göre virajı alamayarak devrildi.22 Mart 2019 Cuma 11:39
IHAAW113429-ASA/22-03-2019- İzmir’in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklar ve ailelerini taşıdığı belirtilen midibüs, iddialara göre virajı alamayarak devrildi. 4’ü ağır 28 yaralının bulunduğu kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edildi.22.03.2019 11:34:29TSINNNN
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