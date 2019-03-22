İzmir’in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklar ve ailelerini taşıdığı belirtilen midibüs, iddialara göre virajı alamayarak devrildi. 4’ü ağır 28 yaralının bulunduğu kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edildi. IHAAW113429-ASA/22-03-2019- İzmir’in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklar ve ailelerini taşıdığı belirtilen midibüs, iddialara göre virajı alamayarak devrildi.

IHAAW113429-ASA/22-03-2019- İzmir’in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklar ve ailelerini taşıdığı belirtilen midibüs, iddialara göre virajı alamayarak devrildi. 4’ü ağır 28 yaralının bulunduğu kaza sonrası bölgeye ambulanslar sevk edildi.22.03.2019 11:34:29TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.