0553 313 94 23

İzmir'in Çeşme ilçesinde çoksayıda düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

22 Şubat 2019 Cuma 07:33
İzmir'in Çeşme ilçesinde çoksayıda düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ildır Körfezi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Durdurulan lastik şişme bot içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Filistin, 5 Suriye, 4 Irak ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 07:33
  1. İzmir
  2. düzensiz göç
  3. Göçmen
  4. yasa dışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    1. ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı..
    2. Serbest piyasada döviz fiyatları
    3. Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik..
    4. Nikaragua Devlet Başkanı Ortega..
    5. Mevlüt Uysal, Zorunlu Nüfus..
    6. Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi
    7. "Çöp topladığını" iddia ettiği kadın,..
    8. Minik Dilek’in tek isteği..
    9. Polis öğrencileri uyardı, suça geçit..
    10. Haftanın filmleri | Bu hafta hangi..
    11. Murat Aydın bebeklerin boyunlarına..
    12. AK Parti’nin Meclis Başkan adayı, TBMM..
    13. Kahramanmaraş’ta otomobil takla attı:..
    14. Doğada topladıkları atıkları kent..
    15. Beyoğlu Okullar Arası Satranç..
    16. AK Parti Eyüpsultan Başkan Adayı Deniz..
    17. Milli motosikletçi Toprak,..
    18. İstanbul serbest piyasada döviz açılış..
    19. Ege'de korkutan deprem
    20. Yasa dışı bahis operasyonunda 7..
    21. Suudi prenses, Sami Savatlı'nın 2..
    22. Haliç Köprüsü'nde art arda kazalar.....
    23. İki polisi yaralayan alkollü sürücü..
    24. UEFA Avrupa Ligi maç sonuçlarıyla son..
    25. GÜNDEM / 22 Şubat 2019
    26. Kız öğrenciler dehşet saçtı!
    27. Komandolar sınırda!
    28. Yurtta hava durumu
    29. Süper Lig ve 1. Lig'e 23. hafta..
    30. Seyir halindeki minibüs alev aldı!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi