İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 helikopter ve 8 arazöz ile yangına müdahale ediliyor. İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu çıkan yangın ormana sıçradı.

İzmir’in Buca ilçesinde, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu çıkan yangın ormana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 helikopter ve 8 arazöz ile yangına müdahale ediliyor.

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