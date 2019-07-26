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İzmir’in Bornova ilçesindeki palet fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir’in Bornova ilçesindeki palet fabrikasında büyük bir yangın çıktı.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:14
İzmir’in Bornova ilçesindeki palet fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir’in Bornova ilçesindeki palet fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:14
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