İzmir'in Beydağ ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Feridun Yılmazlar kazandı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Feridun Yılmazlar kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Feridun Yılmazlar 4 bin 416 oy aldı. -Yılmazlar'ın özgeçmişi- İzmir'in Beydağ ilçesinde dünyaya gelen Feridun Yılmazlar ilk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamladı. Anadolu Ünviersitesi İş İdaresi Bölümü mezunu olan Yılmazlar, kendi kurduğu şirkette ticari hayatını sürdürüyor. Daha önce belediye meclis üyeliği görevinde de bulunan Yılmazlar, evli.

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