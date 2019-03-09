İzmir’in Bayraklı ilçesinde, CHP’nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi’ne ticari taksiden 4-5 el ateş edildi. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor, olayda 2 kişi yaralandı.
IHAAW153304-ASA/09-03-2019- İzmir’in Bayraklı ilçesinde, CHP’nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi’ne ticari taksiden 4-5 el ateş edildi.09 Mart 2019 Cumartesi 15:50
IHAAW153304-ASA/09-03-2019- İzmir’in Bayraklı ilçesinde, CHP’nin Bayraklı Yamanlar Seçim Koordinasyon Merkezi’ne ticari taksiden 4-5 el ateş edildi. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor, olayda 2 kişi yaralandı.09.03.2019 15:33:04TSINNNN
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