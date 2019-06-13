İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının bölgedeki bir eve sıçradığı belirtiliyor.
İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.13 Haziran 2019 Perşembe 16:31
İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının bölgedeki bir eve sıçradığı belirtiliyor.
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