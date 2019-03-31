İzmir'in Balçova ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Fatma Çalkaya kazandı.31 Mart 2019 Pazar 21:29
İzmir'in Balçova ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Fatma Çalkaya kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatma Çalkaya 25 bin 361, AK Parti adayı Evrim Özen 10 bin 599 oy aldı.
- Çalkaya'nın öz geçmişi
1968'de Denizli'de doğan Fatma Çalkaya, orta öğrenimini Almanya'da, liseyi Aydın'ın Söke ilçesinde tamamladı.
Çalkaya, Kuşadası'nda turizm sektöründe çalıştı, yöneticilik yaptı.
Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile evli olan Fatma Çalkaya 2 çocuk annesi.
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