İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Serkan Acar kazandı.31 Mart 2019 Pazar 23:00
İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Serkan Acar kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Acar 26 bin 726, CHP adayı Özcan Durmaz 24 bin 449, Saadet Partisi adayı İsmet Topal 401 oy aldı.
- Acar'ın öz geçmişi
İlk, orta ve lise öğretimini İzmir'de tamamlayan Serkan Acar, 1998'de Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi bürosunu açan Acar, 2014 Mahalli İdareler seçiminde Aliağa Belediye Başkanı seçildi.
Evli olan Acar, 2 çocuk babasıdır.
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