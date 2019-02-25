İzmir’den Mısır’daki idamlara kınama

Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği, Mısır’da Müslüman Kardeşler üyesi 9 gencin idam edilmesini Konak Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasıyla kınadı.

Mısır’da darbeci Sisi ve hükümetinin insan haklarını hiçe sayarak 2012’ten beri yüzlerce kişiyi idama çarptırdığı belirtilen basın açıklamasında Batı’ya da insanlık suçuna göz yumduğu için tepki gösterildi. Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği tarafından yapılan açıklama sırasında sık sık “Katil Sisi hesap verecek”, “Müslüman uyuma kardeşine sahip çık” ve “Hakkı hâkim kılacağız” sloganları atıldı. Açıklamayı okuyan Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Ali Kaya, Mısır’da Sisi cuntasının katliamlarını durdurmak için tüm insanlığa çağrıda bulunarak, “1 milyon üyemizle, cuntacı Sisi’nin Lahey Adalet Divanı’nda yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.

"Sisi giderek Firavunlaşmakta"

Memur-Sen İzmir sendika temsilcileri ve üyelerinin yanı sıra bazı sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Mısır’da 16-17 Haziran 2012 yılında yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntası, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı’nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katletmişti. Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da Firavunlaşmakta, Firavun’un Hz. Musa’nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır’da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır."

Bugüne dek 165 kişinin idam edildiğini belirten Kaya, "Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci’nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkûm etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. Birleşmiş Milletler’in idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin ‘ah’ları arş-ı alaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi’nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek şöyle dursun aksine ‘terörle mücadele’ yalanıyla desteklediği bir vasatı yaşıyoruz" diye konuştu.

"Tüm İslam dünyası saldırı altında"

Bugün bütün İslam dünyasının benzer bir saldırı altında olduğunu vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bangladeş’in ulusalcı hükümeti Müslüman âlimleri ve önderleri idam ediyor; dünya sessiz. Çin’de Uygurlu kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Uygurlu kamplarda işkence görüyor; dünya sessiz. Filistin’de her gün siviller, masumlar katlediliyor; dünya sessiz. Arakan’da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor; dünya sessiz. Yemen’de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor; dünya sessiz. Suriye’de her gün varil bombaları, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor; dünya sessiz. İslam dünyasının neresine bakarsanız kan, savaş, katliam, idam. Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları; diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük nutku çekenlerle İslam dünyasını kana bulayanlar aynı safta ve aynı kesimler. Mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar ise dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Demokratik seçimlerle gelen ve halkın büyük kısmının desteğini alan liderlere kolaylıkla ’diktatör’ diyenler, cuntacı Sisi’yi başkentlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışıp, onu demokrasi kahramanı ilan edebiliyorlar. Bu ikiyüzlülüğü saklama ihtiyacı bile duymuyorlar."

"Yargılanmasını talep ediyoruz"

Kaya, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Mazlum toplumların ve Müslüman ümmetinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çıkar yol yoktur. Ümmetin ‘vasat’laşması ve mazlumların dayanışması yeniden diriliş ve uyanışın ön şartıdır. Yeni bir dünya mümkün diyenlerin seslerini ve güçlerini birleştirmeleri ve gürleştirmelerinden başka bir seçenek görünmemektedir. Kendisine ’hakkı ve adaleti ayakta tutma’ vazifesi yüklenmiş ümmetin bu sessizliği, bu kayıtsızlığı İslam dünyasına dişlerini geçirmek için bekleyenleri maalesef ki cesaretlendiriyor. O nedenle biz onurun direnişte, izzetin hakkı haykırmakta, dirilişin zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inanan Memur-Sen olarak, bugüne kadar susmadık, susmayacağız. Dayanışma ruhuyla hareket etmekten ve dayanışma çağrılarımızı bıkmadan usanmadan sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz. ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ sözünü şiar edinen bizler şu ilahi buyruğa iman etmişiz; ’Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.’ Bu vesileyle Memur-Sen olarak, Mısır’daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatına acil toplanma çağrısı yapıyoruz. BM’nin daha kararlı adımlar atmasını istiyoruz. 1 milyon üyemizle, Cuntacı Sisi’nin Lahey Adalet Divanı’nda yargılanmasını talep ediyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır’da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz.”