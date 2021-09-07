İzmir'den KKTC'ye kadar dev operasyon! 40 ilde çok sayıda gözaltı...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 40 il ve KKTC'de toplam 214 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli 40 il ve KKTC'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 44'ü muvazzaf 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 44'ü muvazzaf, 69 asker ile 145'i eski askeri okul öğrencisi 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen isimler arasında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi de var.