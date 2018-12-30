İzmir'den çok acı haber! Feci şekilde hayatını kaybetti
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki metro inşaatı şantiyesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, hayatını kaybetti.30 Aralık 2018 Pazar 19:41
Alınan bilgiye göre, Narlıdere Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki metro şantiyesi girişinde geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı kamyon, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili 64 yaşındaki Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'ya çarptı.
Kamyonun altında kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'nın, olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
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