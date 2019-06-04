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İzmir'den çalınan 12 buzağı Manisa'da bulundu

04 Haziran 2019 Salı 11:14
İzmir'den çalınan 12 buzağı Manisa'da bulundu

MANİSA (AA) - İzmir'in Tire ilçesindeki bir besi çiftliğinden çalınan 12 buzağı, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Soğanlı Mahallesi'ndeki araziye park edilen minibüsten şüphelenen vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Minibüsün plakasının sahte olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, araçta ve çevrede 12 buzağı ile bir ruhsatsız av tüfeği buldu.

Araştırmada buzağıların İzmir'in Tire ilçesindeki bir besi çiftliğinden çalındığı belirlendi.

Buzağılar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:14
  1. Alaşehir
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