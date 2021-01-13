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Yerel İzmir'deli sel felaketinin boyutu sabah ortaya çıktı
Yerel

İzmir'deli sel felaketinin boyutu sabah ortaya çıktı

Dün İzmir'de etkili olan yağmurun ardından yaşanan sel felaketinin boyutu, gün ağarınca orya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 12:31:00 -

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan İzmir'de sağanak yağış, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken, cadde ve sokaklardaki rögarların taştığı görüldü. Gece saatlerinde de özellikle Buca ve Karabağlar ilçelerinde, sağanak yağış dolayısı ile bazı evleri su bastı, bazı araçlar ise sel sularına kapılıp sürüklendi. Konak ilçesinde bulunan altgeçitleri su basarken, baskının olduğu caddelerde yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için seferber olurken, trafik polisleri de yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olup sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Öte yandan meydana gelen sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Sağanak yağış ve selden en çok etkilenen ilçelerden olan Buca'nın Akıncılar Mahallesi'ndeki hasar drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde selden hasar gören araçlar, yağmur suları nedeniyle zarar gören yollar ve sel nedeniyle oluşan trafik yer aldı.

İzmir'i sel aldı! Caddeler göle döndü
İzmir'i sel aldı! Caddeler göle döndü

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İzmir'i sel aldı! Caddeler göle döndü

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