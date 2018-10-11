İzmir'deki zehirlenme olayı sabotaj mı?
İzmir Adliyesi'nde yaşanan gaz zehirlenmesine ilişkin açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner 'Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında gaz kaçağı meydana geldi. Sabotaj değil ihmal' dedi.11 Ekim 2018 Perşembe 12:22
İzmir Adliyesi'nde yaşanan gaz zehirlenmesine ilişkin açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner 'Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında gaz kaçağı meydana geldi. Sabotaj değil ihmal' dedi.
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