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İzmir'deki zabıtaya rüşvet operasyonu

Konak Belediye Başkanı Pekdaş:- "Kanunsuz ve hukuk dışı oluşumlara asla izin vermeyiz"

21 Aralık 2018 Cuma 22:19
İzmir'deki zabıtaya rüşvet operasyonu

İZMİR (AA) - Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bazı zabıta memurlarının rüşvet alıp verdiği iddiasına ilişkin hukuk dışı oluşumlara izin vermeyeceklerini belirtti.

Pekdaş, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Aralık'ta, İzmir Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Zabıta Müdürlüğünde görev yapan 10 personelin gözaltına alındığını, 3'ünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini hatırlattı.

Zabıta memurlarından 1'inin tutuklandığını, diğerlerinin ise serbest bırakıldığını aktaran Pekdaş, "Şunu belirtmek isterim ki soruşturmanın başladığı andan itibaren söz konusu iddiaların araştırılması, var olan gerçeğin yargı yoluyla ortaya çıkarılması ve eğer ortada bir suç varsa bunu yapan ya da yapanların gereken cezayı alması adına ilgili makamlara her türlü destek verilmiştir. Ortada bir suç varsa bunun ortaya çıkarılması ve yapanların cezalandırılması Konak Belediyesi olarak bizlerin de arzusudur." ifadelerini kullandı.

Pekdaş, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı gereği Konak Belediyesinin her türlü denetime ve incelemeye açık olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne yapılan tüm inceleme ve denetlemelerden Konak Belediyesi alnının akıyla geçmiştir. Bu yönüyle belediyemiz kamu idareciliğinde örnek belediyeler arasında gösterilmektedir. Konak Belediyesi olarak hiçbir kanunsuz ve hukuk dışı oluşuma izin vermeyiz. Çıkar çevrelerine karşı göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımız mücadeleyi de aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yerel seçimler yaklaşırken şahıslardan kaynaklı adli soruşturmaları farklı yönlere çekerek şahsımı ve başkanlığını yaptığım Konak Belediyesini yıpratma çabasına girenler, manipülatif haberler yaptırarak kamuoyu üzerinde siyasi algı yaratmayı amaçlayanlar, hedeflediklerine asla ulaşamayacaklardır."

Konak Belediyesinin kamucu belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Pekdaş, halkın huzur ve mutluluğu için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

- Olay

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak Belediyesinde görevli bazı zabıta memurlarının sorumluluk alanlarında bulunan bazı kafe, kantin gibi iş yerlerinden rüşvet aldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, yaklaşık 5 ay süren takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, rüşvet aldığı iddia edilen iki zabıta komiseri, 7 zabıta memuru ve bir sivil memur ile aralarında rüşvete aracılık ettiği tespit edilenlerin de bulunduğu 7 iş yeri sahibi gözaltına alınmıştı.

Zabıtaların sorumluluk alanlarındaki iş yerlerine yaptıkları denetimler sırasında gördükleri eksiklikleri tutanak düzenleyip ayrıldıkları, devreye giren aracılar vasıtasıyla bin lira ila 5 bin lira arasında değişen miktarlarda rüşvet karşılığında düzenledikleri tutanakları yırtıp attıkları, aksi takdirde işleme koymakla tehdit ettikleri, ödeme yapılmaması durumunda ise tutanağı işleme koydukları ileri sürülmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden bir zabıta memuru tutuklanırken, ikisi komiser 6 zabıta memuru da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 22:19
  1. Konak Belediyesi
  2. rüşvet
  3. zabıta

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